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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل نارية بشأن تعاقد الزمالك مع مدرب ألماني

الزمالك
الزمالك

كشف  الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن آخر تطورات المدير الفنى الجديد الأجنبي المنتظر لنادى الزمالك.

وقال إبراهيم عبد الجواد:  الزمالك يقترب من التعاقد مع الألماني فرانك فودا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأبيض مع استمرار معتمد جمال مدربًا عامًا للفريق.

وأضاف: المدير الفنى طلب الحصول على مبلغ من 900 ألف لـ  مليون دولار فى الموسم، على أن يكون معه 6 مساعدين أجانب، والزمالك يتفاوض معه .

وكان قد تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي النادي مواليد 2008 و 2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين .

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي:

- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.
- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008.
- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008 .
- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008.
- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008.
- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، يوم الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

سبب رحيل مدرب الزمالك معتمد جمال رحيل مدرب الزمالك الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

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