يزعزع الأمن الإقليمي.. الخارجية اللبنانية تدين تفجيرات كرمان الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها للاعتداءات التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية محذرة من خطورة هذا العمل الإجرامي وإمكانية زعزعته للأمن الإقليمي.

وتقدمت الخارجية اللبنانية في بيانها بالعزاء لـ"الحكومة والشعب الإيرانيين وعائلات الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كانت هيئة الطوارئ الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كانت هناك حقيبتين مفخختبن ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين.