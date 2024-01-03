العميد سمير راغب: 1500 صاروخ تطلقها إسرائيل يوميا على غزة

أكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، ان امريكا ليس لديها الدوافع لصراع كبير ولا حزب الله ولا إسرائيل، فإسرائيل تعتبر العراق جبه انفتحت لهم، والحوثيين جبهة انفتحا بالاضافة للضفة الغربية وغزة وايران وهذا ما تعتبره إسرائيل هو “سيناريو يوم القيامة”.

واضاف راغب خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تقديم الأعلامي شريف عامر، ان اسرائيل تطلق ١٥٠٠ صاروخ بشكل يومي في حرب غزة.

إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليس لديهم دوافع لصراع طويل

وصرح العميد سمير راغب ان إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليس لديهم دوافع لصراع طويل.