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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي : المدير التنفيذي لـ بيراميدز أخطأ بنشر صورة لاعبيه بالمنتخب

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أخطأ بنشر صورة تشير لوجود 7 لاعبين من فريقه في معسكر منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يشتت انتباه الجماهير وكل طرف سوف يبدأ في حساب كام لاعب لديه في صفوف المنتخب، في وقت نحتاج للتكاتف ومساندة منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لا يجب أن يصل الجمهور لهذه الأمور بشأن وجود نادٍ لديه لاعبين أكثر من نادٍ آخر، علينا أن نكون يدًا واحدًا مثلما كانت الأجواء في بطولات 2006 و 2008 و 2010".

وأضاف: "ياسر إبراهيم يستحق التواجد في منتخب مصر منذ البداية وقادرة على اللعب أساسيًا، وفيتوريا محظوظ بوجود لاعبين مميزين وجيل قوي، وتصريحات محمد صلاح وباقي اللاعبين تؤكد وجود رغبة عارمة من أجل المنافسة بشكل قوي".

وأكمل: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك شدد على علاقته الجيدة بالجميع، وأنه المسؤول الأول والأخير عن إدارة الزمالك".

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