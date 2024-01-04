إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

عندما نتحدث عن هواوي Huawei، نذكر عادةً أجهزتها الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمحمولة، لكن الشركة هي أيضًا واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم.

تنتج هواوي معدات البنية التحتية للاتصالات لمختلف البلدان، بما في ذلك الصين. ومع ذلك، فإن الحظر الذي يحد من الوصول إلى خدمات Google أثر أيضًا على هذا المجال فقد حظرت عدة دول في أمريكا الشمالية وأوروبا استخدام معدات Huawei في البنية التحتية الحساسة، مطالبًا بإزالتها بحلول الموعد النهائي المحدد لكن شركة British Telecoms (BT Group) لم تلتزم بالموعد النهائي.

تأخير إزالة معدات Huawei من BT يثير القلق

تعد BT Group أو British Telecom سابقًا، واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المملكة المتحدة، بحصة سوقية تبلغ حوالي 50%.

ومع ذلك، تواجه الشركة حاليًا مشكلة بسبب هواوي إن بناء بنية تحتية ضخمة ليس بالمهمة السهلة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمعدات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

لهذا السبب، أعلنت المملكة المتحدة في عام 2020 عن موعد نهائي بحلول 31 ديسمبر 2023 لشركات الاتصالات في البلاد لإزالة معدات هواوي ، إما أن BT لم تستطع الوفاء بهذا الموعد النهائي أو اختارت عمدًا عدم القيام بذلك.

وفقًا لأحدث التقارير في TechRadar، لا يُعد هذا الأمر في الواقع مسألة مهمة للغاية. لأن الشركة تدعي أنه تمت إزالة جميع معدات بيانات 4G و 5G الخاصة بشركة هواوي بالكامل من البلاد، حيث تغطي 99٪ من حركة بيانات الهاتف المحمول.

أما الـ 1٪ المتبقية فهي تتعامل مع اتصالات 2G و 3G إن قرار عدم استبدال هذه المكونات لا يمثل بالضرورة دفاعًا عن هواوي ولكنه مدفوع في المقام الأول باعتبارات تجارية.

في المملكة المتحدة، تستعد شركات شبكات الهاتف المحمول الرئيسية لإغلاق شبكات الجيل الثالث (3G) بحلول عام 2024-2025.

بناءً على ذلك، يمكننا القول إن BT اختارت عمدًا عدم ترقية البنية التحتية لهذه الشبكات ربما لم ترغب الشركة في إنفاق مليارات الدولارات في غضون بضع سنوات فقط على معدات ستصبح قديمة.

ومن المرجح أن يكون دفع غرامة تفرضها المملكة المتحدة أرخص بكثير.

للأسف، مهما كان السبب، فإن هواوي ستختفي تمامًا من سوق لعبت فيها دورًا مهمًا منذ 1-2 عامًا.