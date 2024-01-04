انسَ سامسونج.. موبايل جديد من Honor بأقوى بطارية وشحن

أكدت شركة هونر الصينية الرائدة مؤخرًا أن هاتف Honor X50 GT سيكون مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1. تكشف الشائعات الجديدة التي أصدرتها الشركة عن بعض التفاصيل الإضافية حول هاتف الفرعي بأسعار معقولة.

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مواصفات Honor X50 GT الرئيسية

تؤكد Honor على جودة البناء القوية لهاتف Honor X50 GT، على غرار X50، مما يوفر حماية استثنائية من السقوط. حصوله على شهادة SGS لخمس نجوم لمقاومة السقوط يبرز متانته. بينما تظل مواصفات الشاشة غير معلنة، تركز Honor على صلابة الهاتف العامة والسلامة الهيكلية.

سيصل Honor X50 GT مع بطارية ضخمة جدًا سعة 5800 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعي Honor أنها يمكن أن تستمر لمدة 4 سنوات على الأقل. فهو يتميز بأكبر وحدة تبديد حرارة غرفة البخار في فئته، حيث تبلغ مساحتها 5100 مم². تساهم تقنيتان رائدتان في الصناعة، خطوط اللي ley الدقيقة وزعانف Bernoulli البيونية، في نظام التبريد المذهل هذا. تدعي الشركة أن هذا لا يوفر فقط كفاءة تبريد فائقة، ولكنه يضع أيضًا X50 GT في موقع الريادة في إدارة الحرارة.

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وفقًا لتقارير أخرى، سيكون لدى Honor X50 GT لوحة OLED مقاس 6.78 بوصة تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أن يصل في نسخ متعددة، مثل 12GB + 256GB و 16GB + 256GB و 16GB + 512GB و 16GB + 1TB، ومن المرجح أن يكون سعره حوالي (حوالي 282 دولارًا).

ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. سيصل مع ميزات أخرى، مثل الشحن السريع 35 واط، ذاكرة LPDDR5، مساحة تخزين UFS 3.1، ماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة، ونظام Android 14 مع MagicOS 7.2 في الأعلى. سيكون متاحًا في لونين، الأسود والفضي.

يقال إن Honor X50 GT يستهدف السوق عبر الإنترنت في الصين. ويقال إن هاتف Honor X50 Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا هو نسخته المعاد تعبئتها للسوق غير المتصلة بالإنترنت.