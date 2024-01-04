22 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة الغردقة

أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة شيري وخلف فندق الجولف وستار فيش وخلف مسجد الهداية وخلف فندق شكسبير ومنطقة جبل العفش وخلف جمعية أبناء الشيخية بتكلفة 22 مليون جنيه، حيث تم استبدال خطوط المياه القديمة بمواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.

وأضاف “عيسي”، في بيانه اليوم، أن أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم في تأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تحسين كميات المياه التي تصل للمواطن و ضمان وصول المياه بجودة عالية، كما تتخذ الشركة العديد من الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة.

ومن جهة أخري، ناشدت الشركة أهالي هذه المناطق للتوصيل على شبكات المياه الجديدة بهذه المناطق على أن يتم التوصيل تحت إشراف الشركة.