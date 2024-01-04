خالد أبو بكر: نفتخر بالفنانة منى زكى ولا نقبل التعدي عليها

قال الإعلامى خالد أبو بكر، أن منى زكى فنانة كبيرة تنقل الواقع بإبداع.

وتابع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون" أنه سب وقام ما وصفه "بالشخص المهووس" بسبب منى زكى بعد مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا اعز".

عقوبة

وأكد خالد أبو بكر:" دولة القانون أوقعت عقوبة على المتهم المهووس الذي لا يعرف قيمة الفن بالحبس شهرا وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.

وأوضح خالد أبو بكر، لأ يمكن بدا ان يقبل أن يتم التعدى لفظا وقولا وغير ذلك على فنان أو فنانة نفتخر بها مثل منى زكى، معقبا:" نفسى يبقى عندنا 10 فنانات فى مصر زى منى زكى".