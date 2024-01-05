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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمي الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، ظهرت مرتدية فستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت شمس الكويتية حذاء شتوي باللون البيج، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

شممس الكويتية
شممس الكويتية
شممس الكويتية
شممس الكويتية
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