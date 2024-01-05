نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ما نشرت أحدث جلسة تصوير خضعت لها في 2024.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لـ صدى البلد، عن توقعات الأبراج 2024 لمواليد برج الحوت الذي يبدأ من 20 فبراير إلى 20 مارس.

تصدر انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس خلال الأيام الماضية مؤشرات البحث، مما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور



في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

يصادف اليوم 5 يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة هنا الزاهد و التي أتمت عامها الـ 30، وتعتبر من النجمات اللاتي يجذبن الأنظار بمجرد ظهورها في المناسبات العامة.