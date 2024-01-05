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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ميرهان حسين
ميرهان حسين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ما نشرت أحدث جلسة تصوير خضعت لها في 2024.

برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لـ صدى البلد، عن توقعات الأبراج 2024 لمواليد برج الحوت الذي يبدأ من 20 فبراير إلى 20 مارس.

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

تصدر انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس خلال الأيام الماضية مؤشرات البحث، مما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور


في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

يصادف اليوم 5 يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة هنا الزاهد و التي أتمت عامها الـ 30، وتعتبر من النجمات اللاتي يجذبن الأنظار بمجرد ظهورها في المناسبات العامة.

 

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