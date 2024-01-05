ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ما نشرت أحدث جلسة تصوير خضعت لها في 2024.

ظهرت ميريهان حسين في الصور بإطلالة رسمية، مرتدية بليزر جمع بين اللون الأبيض والأسود مع بنطلون بالأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

من جانب آخر أثارت ميرهان حسين جدلا واسعا في صيف 2023 بسبب إطلالاتها التي جمعت بين الأناقة والجرأة كما وصفها بعض رواد السوشيال ميديا.

تميزت إطلالات ميرهان حسين في صيف 2023 بانها كانت مواكبة لأحدث صيحات الموضة ومتنوعة فهي لا تسير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء والموضة.

كانت تحرص ميرهان حسين على تنسيق الحقائب والأحذية و الإكسسوارات التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين على تسريحات شعر متنوعة ولكنها كانت بسيطة، وتختار صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور…

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين