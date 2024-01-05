منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ23161 شكوى خلال عام 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية ،للاستجابة لعدد (23161) شكوى خلال عام2023 .

وأكد محافظ الشرقية على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

وأشار محافظ الشرقية على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت (2301) شكوى خلال عام 2023 ، تم الاستجابة لعدد (2292)شكوى بمعدل إنجاز 99٪ .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ، و فاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666) ،

فى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية ، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع )23627) شكوى واستغاثة خلال عام2023 تم الإستجابة لعدد(23161) شكوى بمعدل إنجاز 98٪ .فضلاً عن التعامل مع (1661) شكوى واستغاثة، خلال شهر ديسمبر الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى،و تمت الاستجابة لـ (1597) شكوى بنسبة (96%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص (64) شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.