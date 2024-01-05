رابطة الأندية تنشر صورة لـ مهاجم إنبي بجوار إيرلينج هالاند

نشر الإعلامي أمير هشام صورة من الصفحة الرسمية لرابطة الأندية، لأحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي بأنه يتمنى اللعب بجوار إيرلينج هالاند وأنه يحب مانشستر سيتي.

وكتب امير هشام عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"قبل أن تقوم بحذفه.. رابطة الأندية ردًا علي تصريح أوفا لاعب إنبي برغبته في اللعب بجوار هالاند ".

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأسالرابطة.

وأوقعت القرعة نادي سيراميكا كليوباترا في المجموعة الثالثة رفقة أندية إنبي والإسماعيلي والداخلية.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالي:

الأربعاء 10 يناير: سيراميكا كليوباترا وإنبي في الساعة 5 مساءً بستاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير: الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة 5 مساءً على ستاد الإسماعيلية.

الأربعاء 24 يناير: سيراميكا كليوباترا والداخلية 3 عصرًا ستاد المقاولون العرب

والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة.