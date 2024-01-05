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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تنشر صورة لـ مهاجم إنبي بجوار إيرلينج هالاند

أحمد أمين أوفا و
أحمد أمين أوفا و إيرلينج هالاند

نشر الإعلامي أمير هشام صورة من الصفحة الرسمية لرابطة الأندية، لأحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي بأنه يتمنى اللعب بجوار إيرلينج هالاند وأنه يحب مانشستر سيتي.

 

وكتب امير هشام عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"قبل أن تقوم بحذفه.. رابطة الأندية ردًا علي تصريح أوفا لاعب إنبي برغبته في اللعب بجوار هالاند ".

 

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأسالرابطة.

وأوقعت القرعة نادي سيراميكا كليوباترا في المجموعة الثالثة رفقة أندية إنبي والإسماعيلي والداخلية.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالي:

الأربعاء 10 يناير: سيراميكا كليوباترا وإنبي في الساعة 5 مساءً بستاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير: الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة 5 مساءً على ستاد الإسماعيلية.

الأربعاء 24 يناير: سيراميكا كليوباترا والداخلية 3 عصرًا ستاد المقاولون العرب

والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة.

أحمد أمين أوفا ادي سيراميكا كليوباترا الإعلامي أمير هشام الأندية المحترفة الصفحة الرسمية المقاولون العرب إنبي والإسماعيلي انشستر سيتي ستاد المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا مانشستر سيتي

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