جامعة حلوان في أسبوع|توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية.. افتتاح النادي الرياضي الثلاثاء القادم.. تشكيل لجنة طوارئ بكل كلية للتدخل خلال الامتحانات

رئيس جامعة حلوان:

رفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ خلال الامتحانات

التعاون مع النيابة الإدارية في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية

جاهزية منشآت نادي جامعة حلوان الرياضي للافتتاح الرسمي

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

حيث استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل بمقر رئاسة النيابة الإدارية ووفد جامعة حلوان.

وتتضمن بنود البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن جانب النيابة الإدارية حضر كلا من المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكذلك المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار أيمن النَحّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل - وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني - عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

وفي ختام فعاليات مراسم البروتوكول تم تبادل الدروع بين المستشار حافظ عباس، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وفي منتصف الأٍسبوع عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في مصر، والمضي قدمًا في مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث أكد الدكتور قنديل على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما تمت التوجيهات برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال الامتحانات، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

وفي نهاية الأسبوع أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي فى عن جاهزية منشآت نادى جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح الرسمي له يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤ برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وأكد الدكتور قنديل ان ذلك يأتى في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم حيث وفرت الجامعة فرص التدريب لطلاب القطاع الطبي كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض من خلال الانتهاء من افتتاح مستشفي بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبى، وتوفير فرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الانتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية، لذا تستعد جامعة حلوان إلي افتتاح نادي جامعة حلوان، حيث أن مخطط إنشاء النادي الرياضي بجامعة حلوان لتدريب الطلاب من كليتى علوم الرياضة بالهرم والجزيرة .

واضاف رئيس جامعة حلوان ان النادي يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن إهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من اهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وقد أوضح الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن النادي هو القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

حيث تتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

هذا وبدء النادي في اجراءات انشاء فروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الاكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.