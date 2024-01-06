عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جزيرة جرائم إبستين.. ما علاقتها بشقيق ملك انجلترا ولماذا تواجد بها أسبوعين ؟

صدى البلد

"أمضى الأمير أندرو أسابيع" في قصر جيفري إبستين وتلقى جلسات تدليك يومية، كان هذا مفاد شهادة شخص يُدعى خوان أليسي، الذي أدار مقر إقامة إبستين في فلوريدا. تم الكشف عن هذه التفاصيل في ملفات المحكمة غير المغلقة التي تم نشرها مؤخرًا وتتضمن حوالي 1300 صفحة من الأدلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تكشف الأوراق القانونية أيضًا صورة مزعجة لكيفية استغلال إبستين للضحايا جنسيًا وجلبهم إلى قصره. تم الكشف عن هذه الوثائق في إطار دعوى تشهير تم رفعها في عام 2015 من قبل فيرجينيا جيوفري، إحدى المتهمات، ضد غيسلين ماكسويل، الصديقة السابقة لإبستين المسجونة.

txt

إطلاق 32 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

txt

اشتباكات لمدة 6 ساعات.. الأردن يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا

وفي إفادته عام 2009، أكد خوان أليسي للمحققين أن الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون، دوقة يورك، كانا "أصدقاء" لإبستين وماكسويل. وعلى الرغم من أن الدوقة لم يتم اتهامها بارتكاب أي مخالفات، إلا أن الأمير أندرو نفى بشدة أي سلوك غير لائق من جانبه.

سبب تواجد الامير أندرو في جزيرة ابستين

عندما سئل عن إقامته في قصر بالم بيتش وحصوله على "جلسات تدليك"، أكد خوان أليسي أن الأمير أندرو كان يتلقى تلك الجلسات بانتظام، بينما زارت الدوقة المنزل لفترة وجيزة فقط.

تعود إحدى المتهمات، جين دو 3، المُعتقد أنها السيدة جيوفري، في واحدة من الملفات التي تم الكشف عنها، وزعمت أنها "أجبرت على ممارسة الجـ نس" مع الأمير أندرو عندما كانت في سن السابعة عشرة في شقة ماكسويل بلندن، وفي منتجع إبستين الخاص في جزر فيرجن الأمريكية. 

جدير بالذكر أن هذا الإدعاء ليس جديدًا، وقد نفى الأمير البريطاني منذ فترة طويلة مزاعم الاعتداء .

في مقابلة مع بي بي سي في عام 2019، أكد دوق يورك أنه لا يتذكر أبدًا مقابلة السيدة جيوفري. وفي عام 2022، توصل إلى تسوية مالية معها لحل الدعوى القضائية التي رفعتها ضده بتهمة الاعتداءصحيح، تمت زيارة الأمير أندرو إلى قصر جيفري إبستين وفقًا لشهادة خوان أليسي. 

وتشمل الأوراق القانونية التي تم نشرها مؤخرًا تفاصيل عن وجوده في القصر واستمتاعه بالجلسات التدليك اليومية. ومع ذلك، كان قد نفى الأمير أندرو أي سلوك غير لائق أو مخالفات.

إبستين الامير اندرو المحكمة جيفري إبستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

أحسن لاعب وأعظم مدافع| مصطفى محمد يفك الاشتباك بين زيزو وعبدالمنعم.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية مساء اليوم

الحرب الكلامية تستعر بين بايدن وترامب مع إطلاق حملتهما الانتخابية

جريمة مروعة للاحتلال .. نبش 1100 قبر في "التفاح" وسرقة 150 جثمانا

أفضل دعاء لشفاء المريض.. ردده بخشوع بين الآذان والإقامة

الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فيديو

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

وهما بياكلوا.. تفاصيل جريـ.مة مرعبة داخل محل كبابجي في 6 أكتوبر

ما قصة الـ122 مليون جنيه؟.. القبض على شريك أميرة الدهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ