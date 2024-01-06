جزيرة جرائم إبستين.. ما علاقتها بشقيق ملك انجلترا ولماذا تواجد بها أسبوعين ؟

"أمضى الأمير أندرو أسابيع" في قصر جيفري إبستين وتلقى جلسات تدليك يومية، كان هذا مفاد شهادة شخص يُدعى خوان أليسي، الذي أدار مقر إقامة إبستين في فلوريدا. تم الكشف عن هذه التفاصيل في ملفات المحكمة غير المغلقة التي تم نشرها مؤخرًا وتتضمن حوالي 1300 صفحة من الأدلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تكشف الأوراق القانونية أيضًا صورة مزعجة لكيفية استغلال إبستين للضحايا جنسيًا وجلبهم إلى قصره. تم الكشف عن هذه الوثائق في إطار دعوى تشهير تم رفعها في عام 2015 من قبل فيرجينيا جيوفري، إحدى المتهمات، ضد غيسلين ماكسويل، الصديقة السابقة لإبستين المسجونة.

وفي إفادته عام 2009، أكد خوان أليسي للمحققين أن الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون، دوقة يورك، كانا "أصدقاء" لإبستين وماكسويل. وعلى الرغم من أن الدوقة لم يتم اتهامها بارتكاب أي مخالفات، إلا أن الأمير أندرو نفى بشدة أي سلوك غير لائق من جانبه.

سبب تواجد الامير أندرو في جزيرة ابستين

عندما سئل عن إقامته في قصر بالم بيتش وحصوله على "جلسات تدليك"، أكد خوان أليسي أن الأمير أندرو كان يتلقى تلك الجلسات بانتظام، بينما زارت الدوقة المنزل لفترة وجيزة فقط.

تعود إحدى المتهمات، جين دو 3، المُعتقد أنها السيدة جيوفري، في واحدة من الملفات التي تم الكشف عنها، وزعمت أنها "أجبرت على ممارسة الجـ نس" مع الأمير أندرو عندما كانت في سن السابعة عشرة في شقة ماكسويل بلندن، وفي منتجع إبستين الخاص في جزر فيرجن الأمريكية.

جدير بالذكر أن هذا الإدعاء ليس جديدًا، وقد نفى الأمير البريطاني منذ فترة طويلة مزاعم الاعتداء .

في مقابلة مع بي بي سي في عام 2019، أكد دوق يورك أنه لا يتذكر أبدًا مقابلة السيدة جيوفري. وفي عام 2022، توصل إلى تسوية مالية معها لحل الدعوى القضائية التي رفعتها ضده بتهمة الاعتداءصحيح، تمت زيارة الأمير أندرو إلى قصر جيفري إبستين وفقًا لشهادة خوان أليسي.

وتشمل الأوراق القانونية التي تم نشرها مؤخرًا تفاصيل عن وجوده في القصر واستمتاعه بالجلسات التدليك اليومية. ومع ذلك، كان قد نفى الأمير أندرو أي سلوك غير لائق أو مخالفات.