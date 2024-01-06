اشتباكات لمدة 6 ساعات.. الأردن يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، دخلت القوات المسلحة الأردنية منذ الساعة الثانية فجراً من صباح السبت، في اشتباكات مسلحة مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وكان مصدر مطلع، أكد الجمعة، تنفيذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية وذلك في إطار ملاحقة مهربي المخدرات، الذين يقومون بتصدير السموم للأردن.