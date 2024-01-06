نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تعرض الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة قلبية مما أدى إلي انسداد شريان القلب بنسبة 100%.

حرصت الإستايلست دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تناول البيض، يعتبر امر ضروري، فهو مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، ولكن قد يتسبب عدم تخزينه بشكل صحيح في فساده.