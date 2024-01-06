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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

تعرض الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة قلبية مما أدى إلي انسداد شريان القلب  بنسبة 100%.

 

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإستايلست دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

لتجنب فساده.. 3 خطوات تسهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

تناول البيض، يعتبر امر ضروري، فهو مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، ولكن قد يتسبب عدم تخزينه بشكل صحيح في فساده.

 

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