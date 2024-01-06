زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإستايلست دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة مجدي الهواري في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق ونسقت معه جاكت باللون الأسود.

أنتعلت زوجة مجدي الهواري حذاء باللون الأسود، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البني، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مدي الهواري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.