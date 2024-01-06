المركز الكاثوليكي يمنح عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي في دورته الـ 72

يقيم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل ، ويكرم المهرجان رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

المركز الكاثوليكي يكرم عمرو الليثي

وأرسل الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي رسالة الي الإعلامي القدير عمرو الليثي بترشيحه " لجائزة التميّز الإعلامي " جاء نصها كالتالي ..

إيماناً من المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدوركم الهادف، ورسالتكم السامية من أجل التنوير وتفتيح عقول الشباب، وما تحمله أعمالكم من قيمٍ نبيلة ومضمونٍ هادفٍ، لذا يُسعدني ويشرّفني أن أُعلم حضرتكم بأن اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما قد اختارتكم للحصول على جائزة التميّز الإعلامي خلال *الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي* في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك لمشواركم الإعلامي الثري، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ .. بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان .