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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

245 ألف فرصة عمل.. 14 منطقة لوجستية بـ10 محافظات باستثمارات 33.5 مليار جنيه

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ العمل جار على إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري تقريرا حول عدد المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية وأهميتها وأبرز تلك المناطق وما تقدمه من خدمات وأهمية التوسع في إنشائها لتقليل حلقات التداول.
 

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عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها او تشغيلها خلال عام 2023 و تكلفتها:

دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه.

دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

جاري استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.

جاري استكمال عدد ( 5 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية .

وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى مشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق اللوجيستية، موضحة أنّ ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية إلى توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، فضلا عن تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، وتقليل تكاليف النقل، ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتتعاون وزارة التموين مع عدد من المحافظين من أجل التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، وتقديم فرص العمل في كل منطقة لأبناء المحافظة كأولوية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية القطاع الخاص البنية التحتية للتجارة الداخلية المستهلك السلع الغذائية فرصة عمل

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