في ذكراه.. محمد شوقي بدأ حياته مطربا بـ4 جنيهات

يحل اليوم السبت 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان محمد شوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1915، ورحل عن عالمنا في 21 مايو عام 1984، عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

مسيرة محمد شوقي

وقبل 4 سنوات، قالت إيمان شوقي ابنة الفنان الراحل محمد شوقي، إن والدها بدأ العمل الفني كـ مطرب مع الراحلة منيرة المهدية، وبعد ذلك اتجه لـ المسرح.

وأضافت ابنة محمد شوقي، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، عبر قناة دي إم سي، أن والدها كان يحب التمثيل عن الغناء، ولذلك استمر في التمثيل و ترك الغناء.ولفتت إلى أن والدها اشتغل مع نجوم كبار مثل محمود شكوكو، و فريد شوقي وإسماعيل ياسين، و سمير غانم، مؤكدة أن نجيب الريحاني كان له تأثير كبير فى حياة والدها.

وأوضحت ابنة محمد شوقي، أن والدها انضم لفرقة نجيب الريحاني في عمر صغير، وتحديدًا في عمر الـ 15 عامًا، وكشفت أن والدها له غرفة في مسرح الريحاني.

وأشارت إلى أن والدها كان كوميديان، ومطرب، وممثل، مؤكدة: "فخورة بما قدمه والدي في مشواره الفني، وأن والدها كان هاويًا وليس دارسًا".

وأكدت أن والدها كان يضع منزلهم فى وضع مختلف، وقالت: "مفيش فنان دخل البيت عندنا خالص، واجتماعات والدي كانت تتم خارج المنزل".

أول أجر لـ محمد شوقي

وقبل نحو 7 سنوات، قالت إيمان محمد شوقي ابنة الفنان الراحل محمد شوقي، إن والدها كان يتقاضي أجر 4 جنيهات، وكان يمتهن الغناء في بداياته مع منيرة المهدية، وله أوبريت غناء مع ليلى جمال.

وكشفت ابنة الفنان محمد شوقي، خلال لقائها في برنامج "الراجل ده أبويا" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مع الكابتن أحمد شوبير، أن بداية الفنان الراحل في التمثيل كانت مع على الكسار، وبعدها انتقل إلى مسرح إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني.



وأضافت ابنة محمد شوقي، قائلة: "أنا مفتقداه جدا، كان هو ضهري وسندي وكل حاجة في حياتي.. احنا كنا أصحاب وبنروح مع بعض في كل مكان..انا مش عارفه اعيش من غيره.. وعاوزه اقوله وحشتني جدا".