واقعة طريفة| تحرير محضر لبلجيكي أصاب زوجته بعد مشاجرة في مطار القاهرة.. تفاصيل

واقعة طريفة في مطار القاهرة الدولي، تطورت بين زوجين بلجيكيين الجنسية، لحد تحرير محضر لهما بعد مشاجرة وقعت بينهما داخل المطار، قبل سفرهم إلى من المطار ليبدآ إجازة سياحية في مصر.

الواقعة بين الزوجين “البلجيكيين” الجنسية، بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت المشاجرة لحد التشابك بالأيدي قبل سفرهما على إحدى الرحلات المتجهة الى شرم الشيخ بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وتم الصلح بينهما بعد إلغاء سفرهما وعمل الإسعافات الأولية .

بحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن مركز عمليات مطار القاهرة التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، تلقى بلاغاً من قائد إحدى الطائرات المتجهة إلى شرم الشيخ بسرعة إحضار عربة الاسعاف لموقع رقم 26 الخاص بسفر الطائرة لوجود راكبة "ا . ب 30 عاما" مصابة في رأسها بسبب مشاجرة مع زوجها "س . ج 35 عاما".

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والطاقم الطبي وتم عمل الإسعافات اللازمة للراكبة وإلغاء سفر الزوجين، فيما قامت سلطات المطار بتحرير محضر صلح بين الراكبين بعد عدة ساعات وتم التوقيع على المحضر منهما ونقلهما إلى مبنى رقم 3 لحجز إحدى الرحلات المتجهة الى شرم الشيخ لاستكمال رحلتهما السياحية بعد الصلح.