كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق 60 قذيفة قرب حدود بحرية متنازع عنها

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، عن إطلاق كوريا الشمالية نحو 60 قذيفة قرب حدود بحرية متنازع عليها مع سول.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال الجيش إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 60 قذيفة مدفعية في البحر قبالة ساحلها الغربي اليوم السبت.

جاء ذلك خلال تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود الغربية شديدة الحراسة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت إطلاق نار مدفعي في المناطق الساحلية الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الجمعة نحو 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي في المياه الواقعة في الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.

وعلى إثرها، أمرت كوريا الجنوبية المدنيين في جزيرتي يونبيونج، وباينجنيونج بالقرب من الحدود الغربية البحرية بالإخلاء إلى الملاجئ، بعدما أطلقت كوريا الشمالية القذائف، كما دفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية ردا على ذلك.