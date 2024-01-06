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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصر تشارك في كأس آسيا بألحان إيهاب عبد الواحد

الملحن إيهاب عبد
الملحن إيهاب عبد الواحد

المنتخب المصري لكرة القدم لا يشارك بالتأكيد في كأس آسيا لكرة القدم، ولكن دائما ما يتواجد المصريون في المحافل الدولية ويشرفونها، وهذا يتمثل في الملحن إيهاب عبد الواحد والذي يشارك بألحانه في الأغنية الرسمية لكأس آسيا "هدف" والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

ولن يتوقف عند ذلك ولكنه سيشارك أيضا في افتتاح البطولة يوم الجمعة ١٣ يناير بقطر خلال الاحتفالية المقامة قبل انطلاق البطولة بالعديد من الألحان المشرفة والتي تضع دائما مصر في مصاف الكبار في كل المجالات.

للاستماع إلى الأغنية اضغط هنا 

 

أعمال الملحن إيهاب عبد الواحد

ويعيش إيهاب حالة من النشاط الفني حيث انتهي من مسرحية "لا شىء أبدًا كزين" من العرض على مسرح الأرينا بالكويت وهي من كتابة الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وتعتبر المرة الأولي التي يتعاون فيها إيهاب عبد الواحد في مسرحية كويتية وتوزيع أحمد طارق يحي.

وعرض فيلمه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم سكر، ويشارك فيه كل من الفنانة ماجدة زكي والفنانة حلا الترك، محمد ثروت ومجموعة من الأطفال من كل الدول العربية.

وحقق نجاحا كبيرا في أغنية "بنت أبويا" والتي تصدرت التريند لمدة شهر كامل وأصبحت الأغنية الرسمية في حفلات الزفاف كإهداء من العروسة لوالدها.

https://www.instagram.com/reel/C1kE-cNM8bQ/?igsh=YjZheXYwcHpyNmdj

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