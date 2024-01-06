بدء مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم في المنصورة

بدأت منذ قليل، مراسم صلاة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة بحضور العديد من اقباط المنصورة.



وشهدت صلاة القداس، حضورا كبيرا من الأقباط الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد، كما يشارك في حضور القداس عدد من المسلمين، وممثلون عن القوى والأحزاب السياسيه بالدقهلية.



وتشهد باقى كنائس الدقهلية، قداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور من المسلمين الذين يحرصون على التواجد كل مناسبة لتهنئة إخوانهم المسيحيين.



كما شهدت كنائس الدقهلية إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة في محيط الكنائس وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مع منع مرور السيارت والدراجات البخارية أمامها .

٢٠٢٤٠١٠٦_٢٠٠٢٣١

٢٠٢٤٠١٠٦_٢٠٠٢٣١(0)

٢٠٢٤٠١٠٦_٢٠٠٢٢٩

٢٠٢٤٠١٠٦_٢٠٠٢٢٦