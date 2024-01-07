متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسي لديه حرص دائم على مشاركة الأقباط احتفالاتهم

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الرئيس السيسي لديه حرص دائم على مشاركة الأقباط في إحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن تلك المشاهد تجعلنا نشعر بالفخر.

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن زيارة الرئيس السيسي تتكرر في كل عام، مؤكدا أن هذا التقليد ارساه الرئيس السيسي، على مدار الأعوام السابقة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن كل المصريين يقدرون اللافتة الجميلة التي يقوم بها الرئيس السيسي، أشعرت كافة المصريين بالفرح والسعادة.