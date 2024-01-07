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رئيس التحرير
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متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسي لديه حرص دائم على مشاركة الأقباط احتفالاتهم

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الرئيس السيسي لديه حرص دائم على مشاركة الأقباط في إحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن تلك المشاهد تجعلنا نشعر بالفخر.

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن زيارة الرئيس السيسي تتكرر في كل عام، مؤكدا أن هذا التقليد ارساه الرئيس السيسي، على مدار الأعوام السابقة.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن كل المصريين يقدرون اللافتة الجميلة التي يقوم بها الرئيس السيسي، أشعرت كافة المصريين بالفرح والسعادة.  

القمص موسى إبراهيم الكنيسة الأورثوذكسية الرئيس السيسي المصريين عيد الميلاد المجيد

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