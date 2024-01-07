متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية صنعت فرحة خاصة مع العيد|فيديو

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "العاصمة الإدارية" صنعت فرحة خاصة مع فرحة العيد، معلقاً:" كلمات الرئيس السيسي مليئة بالمشاعر الطيبة".

السيسي حريص في جميع المناسبات على إعلان موقف مصر المساند لأهالي غزة

وأضاف موسى إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي حريص في جميع المناسبات على إعلان موقف مصر المساند لأهالي غزة، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تهتم بالشق الإنساني أولاً، و هو إدخال المساعدات، ثم إيجاد حل للقضية.

وتابع: "الرئيس السيسي أشار إلى محبته و تقديره لقداسة البابا ، قال أنا بحبه لأن له مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون، يحبون بلادهم و حريصون عليها".