أبو مازن يصل مصر للقاء الرئيس السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وصل مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك فقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كارثة إنسانية

وأكدت، أن "أبو مازن"، سيبحث الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وذكرت، أن الرئيس الفلسطيني سيبحث منع تهجير الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحـ ـتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.