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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير صادم من اليونيسف يحذر من الوضع الإنساني للأطفال في لبنان

أطفال لبنان
أطفال لبنان

نشرت منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا يسلط الضوء على تفاقم معاناة الأطفال في لبنان، حيث تصارع البلاد سلسلة من الأزمات التي تفاقمت بسبب النزاع في غزة والضربات بين حزب الله وإسرائيل.

يرى التقرير، الذي يحمل عنوان "عالقون في مرمى النيران: تأثير 6 أشهر من الصراع في غزة على الأطفال في لبنان"، زيادة في الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء لبنان، على خلفية الغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل على لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وسياسية طويلة الأمد.

ووفقا للتقرير، فقد حذرت اليونيسف سابقًا من حالات الطوارئ والحروب في لبنان وتأثيرها على الأطفال والتعليم.

وقال التقرير، إن الأمور تتفاقم اليوم بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية اليومية تقريبًا على لبنان، وإلى جانب هؤلاء الأطفال الذين قتلوا وجرح العشرات، نزح 30 ألف طفل، كما يتم تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال، بما في ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بمحطات المياه، مما يحرم 100 ألف شخص من الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. 

وأضاف التقرير أنه تم إغلاق حوالي 23 مرفقًا للرعاية الصحية - تخدم 4,000 شخص - بسبب الأعمال العدائية الإسرائيلية.

وحذرت اليونيسف أنه إذا استمر النزاع في التصاعد بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، فسيكون هناك التداعيات على الأطفال مدمرة.

وقال التقرير: "لقد أدى الصراع الحالي إلى تفاقم أزمة التعليم الموجودة مسبقًا في لبنان، وحتى قبل النزاع الحالي، كان أكثر من 700,000 طفل خارج المدرسة ولا يتعلمون، واليوم في جنوب لبنان، تسببت أعمال العنف الأخيرة في إغلاق أكثر من 70 مدرسة أيضاً".

وأضاف: "ونتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ما يقدر بنحو 90% من أسر اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع".

واختتم تقرير منظمة اليونيسف، قائلا إن الوضع حاليا أيضًا يشكل بشكل كبير على الصحة العقلية والسلامة الجسدية للأطفال وأسرهم، مع الإبلاغ عن مستويات مثيرة للقلق من الضيق النفسي، وقد تزايدت التقارير عن القلق والصدمة - ليس فقط بسبب النزوح، ولكن أيضًا ردًا على القصف والغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة، ومن بين الآباء ومقدمي الرعاية الفلسطينيين في جميع أنحاء لبنان، يعبر واحد من كل طفلين تقريبًا - 47% - عن القلق.

ويقدم التقرير أيضًا لمحة عامة عن النتائج التي حققتها اليونيسف لصالح الأطفال وسط هذه الأزمة الحالية، ولكن حتى مع بذل قصارى المنظمة، فإن وقف إطلاق النار الدائم في لبنان أمر ضروري.

وأشار التقرير إلى أن لبنان معرض لخطر حرب واسعة النطاق سيكون لها تأثير مدمر على 1.3 مليون طفل يعيشون في البلاد، وكذلك على بقية الأطفال في المنطقة.

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