حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:15 من صباح اليوم الأربعا، انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه نصب كمين لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وتم استهدافها بالصواريخ.
وقال حزب الله إن مجاهدي المقاومة الاسلامية قاموا عند الساعة 08:17، بنصب كمين محكم ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي.
وأضاف أنه عند وصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة المكمن، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ،حيث تم تدميرها واحتراقها بمن فيها.