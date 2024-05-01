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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعا، انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.‏

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه نصب كمين لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وتم استهدافها بالصواريخ.

وقال حزب الله إن مجاهدي ‌‏المقاومة الاسلامية قاموا عند الساعة 08:17، بنصب كمين محكم ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي.

وأضاف أنه عند وصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة المكمن، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابوها إصابة مباشرة ،‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏

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