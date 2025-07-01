منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل طعن طالبة لـ فرد أمن جامعة عين شمس بسبب منعها من الدخول.

سكين وطعنته في البطن

حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن الطالبة حال دخولها إلى الجامعة منعها فرد الأمن فقامت بإشهار سكين وطعنته في البطن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من أمن جامعة عين شمس أفاد بإصابة فرد أمن على يد طالبة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين أن فرد الأمن المصاب منع الطالبة من الدخول فقامت بطعنه في البطن باستخدام سكين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالبة وتبين أنها مهتزة نفسيا وأن المجني عليه منعها من الدخول فقامت بطعنه.