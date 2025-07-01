221 ألف قرص و9 آلاف أمبول مخدر.. تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل نطاق محافظة الجيزة.

221 ألف قرص و 9 آلاف أمبول مخدر

جاء ذلك بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة، وبورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكشف قيام المتهمين بجلب كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة بغرض الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، وما يقرب من 9 آلاف أمبول مخدر، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وسيارتين يشتبه في استخدامهما ضمن نشاطهما الإجرامي، وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.