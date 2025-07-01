تحرير 256 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات بالغربية

نفذت إدارة مرور الغربية حملة، أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

تدشين حملات مرورية

كان اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 256 مخالفة شملت: السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع قائدي السيارات

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و670 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.