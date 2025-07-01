قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستفسر من محمد السيد عن مفاوضاته مع الأهلي.. واللاعب ينفي التوقيع
جمعية الإغاثة بغزة: توقف خدمة غسيل الكلى حكم بالإعدام على المرضى
وزير التعليم يشيد بأداء مديري المديريات في امتحانات الثانوية العامة 2025
أرباح الهلال تتخطى 34 مليون دولار في كأس العالم للأندية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي بالقليوبية
السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة

مسجد الحسين بالقاهرة
مسجد الحسين بالقاهرة
عبد الرحمن محمد

قالت مصادر  بوزارة الأوقاف إن ضريح الإمام الحسين سيتم إغلاقه مؤقتًا يوم السبت الموافق 5 يوليو، والذي يوافق يوم عاشوراء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية داخل المقام.

وأوضحت المصادر أن الغلق سيقتصر فقط على الضريح، في حين يظل مسجد الإمام الحسين مفتوحًا أمام المصلين كالمعتاد طوال اليوم.

وفيما يتعلق بمدة الإغلاق، أكدت المصادر أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان سيستمر ليوم واحد فقط أو يمتد لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تقوم لجنة فنية بمعاينة الموقع خلال الساعات المقبلة لتحديد المدة النهائية، مشيرة إلى أن الإغلاق قد يشمل أيام 2 و5 و6 يوليو، أو يُقتصر فقط على يوم عاشوراء.

فضل صيام يوم عاشوراء

من ناحية أخرى، يُعد يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم، من الأيام التي يُستحب صيامها، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الأحاديث أنه يكفّر ذنوب سنة سابقة. 

كما يُستحب فيه التوسعة على الأهل والإنفاق عليهم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وسّع على أهله يوم عاشوراء، وسّع الله عليه سائر سنته».

وقد أكّد العلماء، ومنهم الإمام ابن عابدين الحنفي، على فضل هذه السنة، مشيرين إلى أن التجربة العملية أثبتت أثر التوسعة يوم عاشوراء على مدار العام، كما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ضريح الإمام الحسين وزارة الأوقاف يوم عاشوراء صيام عاشوراء فضل صيام يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق ميكروباص تعاطى الحشيش أثناء القيادة.. فيديو

أرشيفية

221 ألف قرص و9 آلاف أمبول مخدر.. تفاصيل إحالة عاطلين للمحاكمة بالجيزة

صورة أرشيفية

مصادرة 359 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر بالغربية

بالصور

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد