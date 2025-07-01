غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة

قالت مصادر بوزارة الأوقاف إن ضريح الإمام الحسين سيتم إغلاقه مؤقتًا يوم السبت الموافق 5 يوليو، والذي يوافق يوم عاشوراء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية داخل المقام.

وأوضحت المصادر أن الغلق سيقتصر فقط على الضريح، في حين يظل مسجد الإمام الحسين مفتوحًا أمام المصلين كالمعتاد طوال اليوم.

وفيما يتعلق بمدة الإغلاق، أكدت المصادر أنه لم يُحسم بعد ما إذا كان سيستمر ليوم واحد فقط أو يمتد لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تقوم لجنة فنية بمعاينة الموقع خلال الساعات المقبلة لتحديد المدة النهائية، مشيرة إلى أن الإغلاق قد يشمل أيام 2 و5 و6 يوليو، أو يُقتصر فقط على يوم عاشوراء.

فضل صيام يوم عاشوراء

من ناحية أخرى، يُعد يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم، من الأيام التي يُستحب صيامها، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الأحاديث أنه يكفّر ذنوب سنة سابقة.

كما يُستحب فيه التوسعة على الأهل والإنفاق عليهم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وسّع على أهله يوم عاشوراء، وسّع الله عليه سائر سنته».

وقد أكّد العلماء، ومنهم الإمام ابن عابدين الحنفي، على فضل هذه السنة، مشيرين إلى أن التجربة العملية أثبتت أثر التوسعة يوم عاشوراء على مدار العام، كما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه.