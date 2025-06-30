الأوقاف: بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم بمسجد النور

أعلنت وزارة الأوقاف ، انطلاق الاختبارات التحريرية المركزية لـ المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك في مسجد النور بالعباسية خلال الفترة من الأحد 29 يونيو وحتى الأحد 6 يوليو 2025م.

ودعت الوزارة المتسابقين الواردة أسماؤهم إلى الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع الالتزام التام بالتعليمات التالية:

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع الأصل للاطلاع.

للناشئة: صورة من شهادة الميلاد + صورة بطاقة ولي الأمر.

لذوي الهمم: تقديم شهادة طبية معتمدة أو كارنيه الخدمات المتكاملة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط المعلنة سابقًا للمشاركة في هذه التصفية.

للاطلاع على الأسماء والتفاصيل عبر الرابط التالي:

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من ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف، غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، مقرأة متميزة برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، وذلك في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ضمن جهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم روايةً وتجويدًا وأداءً.

يرأس المقرأة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة وطباعة المصحف الشريف بالأزهر، وتضم نخبة من كبار القراء والعلماء، من بينهم:

الدكتور أحمد نعينع، الشيخ طه النعماني، الشيخ أحمد تميم المراغي، الشيخ محمد فاروق أبو الخير، الشيخ فتحي خليف، الشيخ كارم الحريري، الشيخ يوسف حلاوة، والشيخ محمود محمد الصعيدي.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة وزارة الأوقاف في نشر علوم القراءات والتجويد، وتعميق الوعي بروايات القرآن الكريم المختلفة، مع إتاحة فرصة اللقاء المباشر بين الجمهور وأهل العلم والقراءة في رحاب أحد أعظم المساجد.