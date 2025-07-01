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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كيان مخالف لإنتاج وبيع ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية بقويسنا

ضبط كيان مخالف في المنوفية
ضبط كيان مخالف في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت مباحث تموين المنوفية برئاسة المقدم أحمد أبو السعود من ضبط كيان مخالف بالمنطقة الصناعية الثانية بقويسنا لحيازته وتصنيعه ملابس رياضية مقلدة ومغشوشة مستخدماً خامات إنتاج مجهولة المصدر بهدف تضليل جمهور المستهلكين وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية.

وتم ضبـط خط إنتاج كامل مكون من 89 ماكينة خياطة وأدوات تستخدم في عملية الإنتاج، والتحفظ على مستلزمات إنتاج وملابس رياضية منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية وهمية قبل تداولها بالأسواق ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع استغلال المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار.

من جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين في ضبط العديد من جرائم الغش التجاري ، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية العاب رياضية

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