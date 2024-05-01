وثائق حكومية: إدارة بايدن تدرس دخول بعض الفلسطينيين من غزة إلى الولايات المتحدة

تدرس إدارة بايدن الترحيب ببعض الفلسطينيين في الولايات المتحدة كلاجئين، وفق ما ذكرت شبكات وصحف أمريكية “فوكس نيوز” و"سي بي اس".

وأظهرت وثائق حكومية فيدرالية أن كبار المسئولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا في الأسابيع الأخيرة تفاصيل الخيارات المحتملة لقبول الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.

وتكشف الوثائق أن أحد المقترحات يتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لجلب الفلسطينيين الذين لديهم علاقات بالولايات المتحدة والذين خرجوا من غزة ودخلوا مصر.

ويفكر المسئولون الأمريكيون أيضًا في الترحيب بالمزيد من الفلسطينيين من خارج غزة، ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيين، وفقًا للوثائق.

ويجب أن يعتمد هذا الاقتراح على التنسيق مع مصر.

وسيكون الأشخاص من غزة الذين سيجتازون سلسلة من الفحوصات الطبية والأمنية مؤهلين للسفر جواً إلى الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين، ويشمل ذلك الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين والحصول على الجنسية الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكون عدد الأشخاص المؤهلين صغيرا نسبيا، لكن الخطط المقترحة يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين.

