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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لتقليل حدة العنف بغزة لحماية مصالحها

صدى البلد

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تسعى لتقليل حدة الأعمال الإسرائيلية في غزة بسبب الانتخابات الإمريكية، وليس وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة، تحاول عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، من أجل حماية مصالحها.

وأضاف أن إسرائيل تضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني، من خلال القصف والعدوان العشوائي الذي نشاهده يوميًا، فضلًا عن استمرار عمليات النزوح من مناطق الشمال لجنوب القطاع.

حل إنساني ودبلوماسي

وأكد "سيد"، أنه لابد من وجود حل إنساني ودبلوماسي، من أجل وقف سيل الدماء بين الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن 80% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين.

ونوه، بأن دور مصر حتى هذه اللحظة قوي، مؤكدًا أن هناك قناعة غربية بأن غزة يواجه كارثة حقيقية، خاصة مع شح المواد الغذائية والطبية في القطاع.

إطلاق النار إكسترا نيوز الانتخابات الأمريكية الانتخابات الشعب الفلسطيني المواد الغذائية الولايات المتحدة

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