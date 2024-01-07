إعلامي يحذر منتخب مصر من هذا الأمر في كأس الأمم الأفريقية.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، معقبًا : بنلعب مع فرق لا نعرفهم وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق هم الأكثر أهمية وستكون "فضيحة إذا خرجنا".



وتطرق "تامر أمين" في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر "فضائية النهار" في الحديث، قائلًا سأكون راضيا إذا المنتخب أدى مباريات جيدة داخل الملعب ولكن التوفيق بيد الله.



وقال الإعلامي تامر أمين، أن كل منتخبات أفريقيا جيدة جدًا نيجيريا لديها "أوسمين أفضل لاعب في العالم" و "المغرب أخذ كأس العالم" والجزائر بكتابته المحترفة والسنغال" مشيدا بأداء فريق منتخب تونس المحترفة.



أضاف" تامر أمين" أن أفضل مدير فني ل 2023 "روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب" وانه يستحق الدعم والتشجيع لدخوله البطولة الجديدة، لانه أحدث نقلة جذرية في أداء وشكل منتخبنا الوطني بعد تولي روي فيتوريا التدريب بعد أداء سئ من قبل.



وتابع أن أفضل حدث رياضي كان فوز الأهلي وبطولة أفريقيا وتابع أفضل حارس مرمي هو الشناوي والباك شمال فتوح وأن على معلول في الموسم الماضي هو أقل المواسم فنيًا له ولكنه يعوضها بالخبرة والقتالية والروح العالية كأنه من ضمن أبناء النادي الأهلي ولكنه أقل مستوي ل علي معلول في السبع مواسم الماضيين وأعترض على الباك يمين دون ذكر أسماء و أفضل جناح يمين زيزو و أفضل جناح شمال الشحات وأفضل وسط ملعب مروان عطية.