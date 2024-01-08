ميدو: مباراة تنزانيا مفيدة للمنتخب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا التي فاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد، كانت مفيدة، قبل المشاركة في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فكر روي فيتوريا في مباراة تنزانيا كان واضحًا، لقد أشرك بعض اللاعبين وقرر إراحة البعض الآخر".

وأضاف: "روي فيتوريا بدأ المباراة بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وشارك في المباراة بشكل كامل، ولعب بأحمد فتوح لشوط واحد، واطمئن أيضًا على أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".

وتابع: "مواجهة تنزانيا كانت مباراة مليئة بالفوائد، وأهم شيء فيها هو الحالة البدنية والفنية للاعبين، وعدم وجود إصابات قبل المشاركة في كأس إفريقيا".

وأكمل: "البعض قد يشعر بالقلق بعد مباراة اليوم، وأقول لكم لا تقلقوا، هذه المباريات لا يعطي فيها اللاعب 15% من مستواه".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين يفكرون في بطولة كأس إفريقيا، ولا أحد يستطيع المخاطرة تفاديًا للإصابة، وجميع اللاعبين لديهم تفكير بنسبة 50% في المباراة والـ 50% الأخرى للبطولة".