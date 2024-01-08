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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتحي: حسن شحاتة قاطعني بسبب فرصة المغرب الضائعة

صدى البلد

أكد أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٠ تعتبر الأفضل له مع المنتخب لأنه كان ينافس على لقب أفضل لاعب، وأنه حصل على كأس اللعب النظيف خلال البطولة، لأنه لم يحصل على بطاقات صفراء.

وأكمل: خلال بطولة ٢٠٠٦ الكابتن حسن شحاتة قام بتوبيخي لمدة ربع ساعة كاملة بسبب الفرصة التي أهدرتها في مباراة المغرب، وأكد لي أنني تسببت فى حسم فوز لم يتحقق منذ عام ٨٦ ولم يتحدث معي بعد ذلك حتى نهاية البطولة.

وأضاف: لم أتوقع أن أسجل الهدف الذي سجلته في مرمى كوت ديفوار، وكنا موفقين للغاية خلال هذه البطولة.

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