أحمد فتحي: عدم فوز بيراميدز بأي بطولة يعد لغزا

أكد احمد فتحي لاعب نادي بيراميدز أن عدم فوز فريقه ببطولة يمثل لغزا له بشكل شخصي، وأن عدم وجود ظهير جماهيري له ليس السبب الرئيسي وأنه يخسر الألقاب لأسباب ساذجة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن الصقر على قناة dmc : هناك أمور عديدة تحسم البطولات، وحقيقي لا أفهم سبب الإخفاق في حصد البطولات رغم الإمكانات وجودة اللاعبين وهناك عدم توفيق وربما نتوج بلقب خلال الموسم الجاري.

وأكمل: لم نكن موفقين في بطولة السوبر الأخيرة خاصة في ركلات الترجيح.. لعبت في الأهلي والإسماعيلي وكان هناك ضغوط عديدة .. والتوفيق مهم لكن يسبقه ٨٥٪‏ أشياء أخرى.