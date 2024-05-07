نقدم يد العون لأهالي غزة.. الأونروا: نمثل إرادة المجتمع الدولي

الأونروا: تمثل إرادة المجتمع الدولي

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن المنظمة تمثل إرادة المجتمع الدولي، ولذلك نحن سنتواصل في تقديم العون في غزة وإذا توقفنا ساعة فهو انهيار لمنظومة العمل الإنسانى.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، الوكالة الإغاثية موجودة بتفويض دولى وأممى ونعمل فى غزة أكثر من 75 عاما.

وتابع المتحدث باسم الأونروا : "نحن شريان الحياة لقطاع غزة والجسم الوحيد المتماسك هناك، فمئات العربات والشاحنات والعيادات فى القطاع وإذا توقفنا فهو إعدام للجميع.