وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول عدد من الإصابات لمستشفى الكويت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء اثر استـ ـهداف قوات الاحتلال لـ حي التنور شرق رفح الفلسطينية.

ونشرت شبكة سي إن إن الامريكية مقاطع فيديو وصور، عدة انفجارات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت حسابات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الانفجارات وقعت شرق رفح، وهي المنطقة التي أمر فيها الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن المسؤولين الأمريكيين يراقبون عن كثب التقارير المتعلقة بالانفجارات ولديهم 'مخاوف حقيقية' بشأن الوضع الذي يتكشف، لكنهم لا يعتقدون أن هذه هي بداية عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب غزة.

ولا تزال إدارة بايدن تعارض دخول إسرائيل إلى رفح، كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين مرارا وتكرارا في وقت سابق، الاثنين.