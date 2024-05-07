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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابي ووفيات حادث تصادم سيارتين بأسوان

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى نقل ثقيل تريلا بطريق العطوانى بمركز إدفو شمال أسوان، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

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حادث 

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من حمادة السيد محمود 48 سنة ، والذى أصيب بكدمات في الضلوع، ومحمود أحمد فتحي 23 سنة ، والذى أصيب بكسر بالفقرات العنقية، وأشرف عبد الرسول البطلان 53 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق اليسرى، ومحمد ناصر عمر 29 سنة ، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس بمقدار 5 سم، ومصطفى رجب حسن 14 سنة، بينما لقي أسامة حسب الله فريحى مصرعه، من قرية معروف بإدفو. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص بقرية العطواني بمدينة إدفو شمال أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع إثر الحادث ولتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

 

 

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