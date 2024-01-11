حالة خاصة.. حمزة المثلوثي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

نشر الاعلامي مينا ماهر تصريحات حمزة المثلوثي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حمزة المثلوثي: جمهور الزمالك حالة خاصة مستحيل نلاقي زيه في اي مكان، جمهور عاطفي و بيحب كل اللاعبين سواء في الفريق حاليا او رحلوا، لحد الان الجمهور يعشق فرجاني ساسي، جمهور الزمالك يعطي لي دافع للاستمرار اكتر بعد رسائل الدعم و الاشادة الكثير منهم ليا.

وفاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك، مواليد 2005، على نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة ٧ /٦ ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة.

وسجل هدف زمالك 2005 في الوقت الأصلي للمباراة، أحمد خالد "السمبوك".

بينما سجل للفريق في ركلات الترجيح كل من: أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، ومحمد السيد، وحسن أبو المعاطي، وأحمد مجدي، وأحمد خالد "السمبوك"، وياسين محمد حافظ.



ويقود فريق زمالك 2005 كل من: محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للإصابات والتأهيل ومحمد سيد مسؤولاً عن المهمات.