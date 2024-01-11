فوربس تمنح لافيرتي اختيار أفضل مدير تنفيذى لشركة أدوات ورقية 2023

أعلنت مجلة “فوربس عن اختيار الرئيس التنفيذي جيمس مايكل لافيرتي لمجموعة ”فاين" الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2023.

وقد تم إدراج لافيرتي ضمن القائمة لما يتمتع به من مهارات قيادية استثنائية، وقدرته على دفع عجلة الابتكار لدى مجموعة فاين، والتزامه الراسخ بتحقيق الامتياز في العمل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

جدير بالذكر أن لافيرتي كان قد أدرج ضمن نفس القائمة مرتين في الأعوام السابقة.

ويمتلك لافيرتي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد لثلاثة عقود تمتع خلالها برؤية مميزة في عالم الأعمال.

وقد عملت مهاراته القيادية الفريدة من نوعها على دفع مجموعة فاين الصحية القابضة نحو مزيد من النجاح وتحقيق نمو كبير، مما عزز مكانتها كمجموعة رائدة في السوق. وعلاوةً على ذلك، فقد ساهمت طريقة إدارة لافيرتي في خلق بيئة عمل معاصرة تعمل على تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، كما لعب دوراً كبيراً في تمكين الموظفين.

وإلى جانب ذلك، يسعى لافيرتي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية لمجموعة فاين الصحية القابضة، والتي تتميز باستدامتها.

كما يسعى لافيرتي إلى الارتقاء بصحة ورفاهية الموظفين، ومن الأمثلة البارزة على جهوده في هذا المجال إطلاق سياسة خاصة بصحة الإناث، حيث تقدم مجموعة فاين من خلال هذه السياسة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 12 يوما للتعامل مع الحالات المتعلقة بصحة المرأة، دون الحاجة إلى تقرير طبي.

من جانب آخر، يعتبر لافيرتي مدربا أولمبيا يعمل بشكل دؤوب على رعاية المواهب الشابة، وتعتبر أحد أبرز إنجازاته في هذا المجال هو عمله مع اللاعب الأولمبي الفلبيني للقفز بالزانة إيرنست أوبييانا، والمصنف الثاني عالمياً، والذي سيتنافس في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقد استند اختيار الرؤساء التنفيذيين إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تأثيرهم على المنطقة التي يعملون فيها والأسواق التي يخدمونها، بالإضافة إلى النظر في خبرتهم الشاملة ومدة خدمتهم في منصبهم الحالي، إلى جانب حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

كما تم النظر في إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، وكذلك الابتكارات التي قدمها والمبادرات التي نفذها.