الطقس| سحب منخفضة تغطي هذه المناطق.. وأمطار متفاوتة الشدة بعد ساعات

حالة الطقس .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، حيث تكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة 30% تقريبا إلى مناطق من جنوبب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتشهد حالة الطقس اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح تصل إلى 40/50 كم/س وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، أما البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات.