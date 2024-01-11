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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

صدى البلد

نظّم المجلس القومى للمرأة مأمورية تصوير إلى قرية الكسارة بمحافظة البحيرة لاستخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالمجان بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية ، والتى استمرت على مدار يومين.

 وتستهدف استخراج 500 بطاقة رقم قومي للسيدات، بحضور الدكتورة هبه الشرقاوى مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومى بالمجلس ، والأستاذه فاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع  المجلس بمحافظة البحيرة.


تأتى  المأمورية فى إطار مشاركة المجلس في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة، والتى يأتي من بينها منطقة الكسارة فى مركز رشيد بالبحيرة، ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على  الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة، فقد حرص المجلس على الوصول إلى السيدات بقرية الكسارة بمحافظة البحيرة لتسهيل استخراج بطاقة رقم قومي لهن بالمجان.

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استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور


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