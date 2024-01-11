عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استاذ اقصاد: الصادرات المصرية لم تصل لحجمها المستهدف

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة تستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار منذ عام 2016، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لم تصل لحجمها المستهدف حتى الآن.

 

وقالت يمن الحماقي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن أزمة الكهرباء ألقت بآثارها السلبية على كل القطاعات، مؤكدة أننا نحتاج لتطبيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

 

ضبط الأسعار

وتابعت أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لا بد من تحقيق التوازن بين كافة أنواع القطاعات، للعمل على ضبط الأسعار.


 

الدكتورة يمن الحماقي الدولة الصادرات الصادرات المصرية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيتوريا يطيح بـ 4 لاعبين من قائمة المنتخب قبل انطلاق البطولة

الصيدليات هتنهار.. الغرف التجارية تحذر.. ومكسب الأدوية يقترب من الصفر |الحلول والتفاصيل

مفاجأة بالتحقيقات.. رئيس مياه أسوان أقام علاقة غير شرعية مع موظفة بشركة شهيرة|خاص

دعاء شهر رجب .. 5 كلمات رددها يفتحها الله لك فتحا عجيبا

52 مليار دولار| مفاجأة بشأن الديون المستحقة على مصر.. وبشرى سارة مرتقبة

4 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد اليوم

مفاجأة.. الرقابة الإدارية: رئيس شركة المياه بأسوان حصل على سيارة رشوة من عشيقته(خاص)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب بيراميدز

ترشيحاتنا

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. الاستعداد للافتتاح الشهر المقبل

رسميا.. ننشر أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة

خالد أبو بكر: تحيا جنوب إفريقيا

جرينوف وبنادق آلية وخرطوش.. تفاصيل مطاردة الشرطة لعناصر إجرامية بأسيوط

خطفوني وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الفيس بوك

البنتاجون يعلن إرسال سفن إضافية لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين دقيق.. طريقة عمل التوست في المنزل

رفقة الفيشاوي.. صور وضعت دينا في مأزق

مي حلمي تثير جدل الجمهور بشنطها الكبيرة في دبي.. شاهد

في خمس دقائق.. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

اعترافات صيدلي مدينة نصر بفيديوهات مواقعة السيدات.. حوار خاص من داخل القفص «فيديوجراف»

مستند غير متوقع.. مدحت العدل يكشف مفاجأة في أزمة تراث أم كلثوم|فيديو

حق فتاة الإسكندرية.. تطورات جديدة في قضية سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ