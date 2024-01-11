استاذ اقصاد: الصادرات المصرية لم تصل لحجمها المستهدف

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة تستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار منذ عام 2016، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لم تصل لحجمها المستهدف حتى الآن.

وقالت يمن الحماقي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن أزمة الكهرباء ألقت بآثارها السلبية على كل القطاعات، مؤكدة أننا نحتاج لتطبيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

ضبط الأسعار

وتابعت أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لا بد من تحقيق التوازن بين كافة أنواع القطاعات، للعمل على ضبط الأسعار.



